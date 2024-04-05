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Китай и Таиланд договорились о мирном освоении Луны и космоса

CNSA: КНР совместно с Таиландом будут использовать лунные научные станции

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China Stringer Network/Reuters

Власти Китая и Таиланда подписали первоначальные соглашения о сотрудничестве в мирном использовании космического пространства и международных лунных исследовательских станций. Об этом сообщило Китайское национальное космическое агентство (CNSA).

Согласно меморандуму, страны намерены создать совместную рабочую группу по изучению и освоению космоса, включая обмен данными и обучение персонала.

Стороны также договорились сотрудничать в разработке планов по оценке, проектированию и управлению лунными научными станциями.

В то же время другие страны, международные организации, научно-исследовательские институты, университеты, промышленные предприятия и ученые приглашаются присоединиться к международной программе лунных научно-исследовательских станций и получить выгоду от совместной деятельности по исследованию космоса», — говорится в публикации CNSA.

В 2023 году Китай выбрал систему мониторинга космической погоды, разработанную Таиландом, для своей лунной миссии «Чанъэ-7», добавили в агентстве.

«Чанъэ-7» будет запущена примерно в 2026 году для исследований ресурсов южного полюса Луны в целях обеспечения долгосрочного проживания людей. Китай намерен высадить астронавтов на Луну к 2030 году.

Ранее Китай совместно с Россией решили отправить на Луну ядерный реактор.

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