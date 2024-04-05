Ученые обнаружили огромное радужное пятно в атмосфере «адской» экзопланеты

Международная группа астрономов из Португалии, Италии, Великобритании и других стран обнаружили редкий феномен в атмосфере экзопланеты WASP-76b, расположенной в 640 световых годах от Земли в созвездии Рыб. Ученые выяснили, что в облаках далекого мира наблюдается глория — особый вид гало. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysicals (A&A).

Глория представляет собой радужный круг или ореол, возникающий в облаках или тумане напротив источника света. В Солнечной системе это оптическое явление встречается только на Земле и на Венере, а вне Солнечной системы его никогда не наблюдали до недавнего времени.

«Есть причина, по которой раньше за пределами нашей Солнечной системы не было видно никаких глорий – для этого требуются очень своеобразные условия. Во-первых, вам нужны атмосферные частицы, которые имеют почти идеальную сферическую форму, полностью однородны и достаточно стабильны, чтобы их можно было наблюдать в течение длительного времени. При этом ближайшая к планете звезда должна светить прямо на нее», – объяснил астроном Оливье Деманжон из Института астрофизики и космических наук в Португалии.

По словам ученых, появление глории в атмосфере WASP-76b вдвойне необычно, учитывая свойства этого мира. Он представляет собой газовый гигант почти вдвое больше Юпитера. Из-за близкого нахождения к Звезде дневная температура на WASP-76b превышает 2,4 тыс. °C, чего достаточно для испарения железа. Поэтому планета покрыта облаками из газообразного металла, и на ней время от времени идут железные дожди.

Астрономы отметили, что их открытие поможет лучше изучать атмосферные условия других планет и находить на них жидкую воду по изменениям оптических характеристик.

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