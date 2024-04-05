Назван важный фактор риска деменции у людей в возрасте старше 47 лет

Гипертония может повышать риск деменции у пациентов в возрасте от 47 до 53 лет. Это показало исследование, опубликованное в журнале Hypertension Research.

Деменция в течение многих лет может развиваться бессимптомно. При этом более 40% случаев заболевания связаны с факторами, на которые можно повлиять. В частности, гипертония может привести к нарушению кровообращения в головном мозге и уменьшению объема мозга. Предыдущие исследования были сосредоточены на людях пожилого возраста. В новой работе ученые проанализировали данные 1279 пациентов с гипертонией в возрасте от 21 до 95 лет.

У 28% участников в возрасте от 47 до 53 лет был высокий риск деменции, который рассчитали с помощью специального калькулятора факторов риска и результатов теста на умственные способности. Исследователи учли уровень холестерина в крови пациентов, их физическую активность и другие факторы.

Пожилые пациенты с более низким уровнем образования также имели повышенный риск развития деменции. Кроме того, они с большей вероятностью страдали ожирением, были физически неактивны, имели повышенный уровень холестерина и хуже контролировали артериальное давление.

Результаты подтвердили важность лечения гипертонии для профилактики деменции у людей среднего и пожилого возраста.

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