Найден новый путь лечения неврологических расстройств и рака

Ученые из исследовательского института Стэнли Манна в США обнаружили, что особое воздействие на митохондрии (энергетические станции клеток) путем химической модификации РНК может выступить новым методом лечения рака, спинальной мышечной атрофии (СМА) и аутизма. Результаты исследования опубликованы в журнале Human Molecular Genetics (НМG).

В ходе исследований команда ученых обнаружила, что химическая модификация РНК (так называемое метилирование РНК) регулирует функцию митохондрий. Митохондрии — это компоненты клеток, обеспечивающие их энергией. Их дисфункция связана с многими заболеваниями, в числе которых рак, спинальная мышечная атрофия и аутизм.

Ученые объяснили, что сбои в работе митохондрий могут быть обусловлены утратой метилирования РНК (органической макромолекулы, кодирующей, регулирующей и проявляющей гены в клетках). Этот процесс является наиболее распространенной модификацией в биологических системах организма. Без адекватных процессов метилирования человек не способен эффективно адаптироваться к изменяющимся условиям, что является прямым путем к преждевременному старению и различным заболеваниям.

Корректное метилирование РНК, напротив, позволяет избежать митохондриальной дисфункции и предотвращает развитие целого ряда заболеваний. По словам ученых, этим процессом можно управлять. Чтобы разработать новые методы лечения, направленные на улучшение функции митохондрий, нужны дополнительные исследования.

Ранее был обнаружен признак для предсказания эффективности лечения женского рака.