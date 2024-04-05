Ученые нашли в Млечном Пути древние звезды-«каннибалы», съевшие соседей

Американские астрономы из Северо-Западного университета в Чикаго выяснили, почему некоторые из звезд в нашей галактике Млечный Путь выглядят необычайно молодо, несмотря на свой древний возраст. Как оказалось, эти небесные тела продлили свою жизнь, поглотив другие звезды. Исследование опубликовано на портале научных материалов arXiv.

Выводы ученых основаны на моделировании движения 1 тыс. звезд вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути.

Этот регион наполнен звездами, которые часто сталкиваются друг с другом. Как показали расчеты, когда одно светило врезается в другое, они могут слиться воедино и таким образом обновиться. В других случаях менее массивные звезды теряют большое количество вещества.

По словам астрономов, в центре Млечного Пути миллионы звезд вращаются со скоростью в тысячи километров в секунду под действием сильнейшей гравитации Стрельца А*. В таких условиях звезды постоянно врезаются друг в друга, образуя популяции странных звездных объектов малой массы. Однако они двигаются так быстро, что не успевают сливаться друг с другом.

По мере удаления от черной дыры скорости снижаются, что позволяет некоторым звездам полностью поглощать другие при столкновении. Хотя такие светила и выглядят молодо, они очень быстро сжигают избыток водорода.

Ранее астрономы нашли тройные космические системы со звездами-«вампирами».