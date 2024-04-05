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Стало известно, у каких женщин в менопаузе могут возникнуть проблемы с памятью

Neurology: ухудшение памяти при менопаузе связано с риском болезней сердца

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Shutterstock

Ученые из научно-исследовательского института Саннибрук в Канаде выяснили, что у женщин с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний при наступлении ранней менопаузы повышается риск развития проблем с памятью и мышлением. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 8360 женщин. Команда ученых разделила испытуемых на три группы в зависимости от времени наступления у них менопаузы. Это стойкое прекращение менструаций, обусловленной возрастным снижением гормональной и «выключением» репродуктивной функции яичников. В первую группу вошли те, у кого менопауза началась в возрасте от 35 до 48 лет. У испытуемых из второй и третьей группы прекращение менструаций произошло в 49-52 лет и 53-65 лет соотвественно.

Также ученые определили риски развития сердечно-сосудистых заболеваний у каждой женщины и оценили их когнитивные способности с помощью специальных тестов. После этого исследователи приступили к трехлетнему наблюдению за участницами.

По истечении периода наблюдения добровольцы заново прошли тесты на когнитивные способности. Результаты показали, что у женщин с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранним началом менопаузы внимание и память были снижены.

По словам ученых, для понимания механизмов, лежащих в основе такой взаимосвязи, нужны дополнительные исследования.

Ранее стало известно, почему здоровье сердца быстро ухудшается в период менопаузы.

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