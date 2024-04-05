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Назван неочевидный препарат для лечения болезни Паркинсона

NEJM: препарат от диабета может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона

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Global Look Press

Ученые из университетской больницы Бордо во Франции обнаружили, что препарат для лечения диабета и ожирения из класса агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1 (примером выступает Оземпик) может замедлять прогрессирование болезни Паркинсона. Результаты опубликованы в NEJM (The New England Journal of Medicine).

В исследовании приняли участие 156 человек с болезнью Паркинсона. Они были разделены на две группы для годичного лечения ликсисенатидом (агонист рецептора глюкагоноподобного пептида 1) или имитации терапии с помощью плацебо. Агонисты рецепторов ГПП-1 — это класс лекарственных препаратов, которые нормализуют уровни сахара и холестерина в крови, обусловливают потерю веса и нормализуют аппетит.

Результаты показали, что после одного года инъекционного лечения у участников первой группы не наблюдалось ухудшения двигательных симптомов болезни Паркинсона, в то время как в группе плацебо заболевание прогрессировало. Отмечается, что разница сохранялась и через два месяца после завершения исследования.

Это, по словам исследователей, говорит о том, что ликсисенатид не только ослабляет симптомы заболевания, но и защищает нейроны головного мозга от разрушения.

Также отмечается, что у некоторых испытуемых во время экспериментальной терапии наблюдалась потеря веса, тошнота, рвота и рефлюкс. Такие побочные эффекты часто наблюдаются при применении агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида 1. Для подтверждения безопасности такой терапии нужны дополнительные исследования.

Ранее был выявлен новый фактор развития болезни Паркинсона.

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