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Назван напиток, способствующий жиросжиганию

PLOS Genetics: пробиотики в составе чайного гриба запускают жиросжигание

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Ученые из университета Северной Каролины (США) обнаружили, что пробиотики в напитке из чайного гриба способствуют сокращению запасов жира в организме червей (нематод) Caenorhabditis elegans. Результаты опубликованы в научном журнале PLOS Genetics.

Чайный гриб — обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. При помощи чайного гриба и воды изготавливается кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, также называемый чайным квасом. Напиток на основе чайного гриба богат пробиотиками — непатогенными микроорганизмами, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов и губительно воздействовать на вредные бактерии.

В ходе исследования ученые выяснили, что после употребления напитка из чайного гриба в организме червей запускаются метаболические изменения, аналогичные тем, которые происходят во время голодания. Также было установлено, что пробиотики в составе чайного гриба изменяют у нематод экспрессию генов, участвующих в регуляции жирового метаболизма. В частности, полезные бактерии стимулировали образование большего количества белков, расщепляющих жиры, и меньшего — веществ, образующих жировые молекулы (триглицеридов).

Ученые отметили, что совокупность таких метаболических трансформаций приводила к ускоренному жиросжиганию. По словам авторов исследования, аналогичный эффект может быть достигнут и при употреблении чайного гриба человеком. Для подтверждения этого предположения нужны дополнительные исследования.

Ранее было найдено вещество, сокращающее потребление алкоголя.

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