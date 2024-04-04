Обнаружен признак для предсказания эффективности лечения женского рака

Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ обнаружили маркер эффективности иммунотаргетной терапии у пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Рак эндометрия занимает шестое место в мире по заболеваемости среди всех онкологических заболеваний у женщин. В последние годы уровень заболеваемости раком эндометрия оставался стабильно высоким, а уровень смертности даже увеличился на 1,9%.

Специалисты отмечают, что на сегодняшний день есть проблемы в определении пациентов, которым может помочь иммунотаргетная терапия. Это терапия основана на использовании лекарственных средств, которые работают локально: препарат, попадая в организм, действует только на конкретную мишень и только в определенной группе клеток. В некоторых случаях она дает лучший эффект, чем химиотерапия, но при этом минимально влияет на здоровье и вызывает меньше побочных эффектов. Однако она оказывается эффективна не для всех пациентов, поэтому важно обозначить четкие критерии отбора пациентов, которым она поможет.

«Мы инициировали многоцентровое клиническое исследование, позволившее собрать материал больных раком эндометрия, получающих иммунотерапию в онкодиспансерах Сибири и Дальнего Востока. Мы проанализировали более 20 иммунологических параметров в опухолевом микроокружении и обнаружили, что соотношение СD8+ цитотоксических лимфоцитов и СD20+ В-лимфоцитов (клетки иммунной системы) связано с длительностью клинической эффективности комбинации противораковых препаратов пембролизумаба и ленватиниба у пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия. Количество таких клеток в опухоли можно определить до начала иммунотаргетной терапии, а значит, назначать данную схему персонализировано и, в конечном итоге, более эффективно», – рассказала «Газете.Ru» заведующая лабораторией молекулярной терапии рака НИИ онкологии Томского НИМЦ Любовь Таширева.

По словам ученых, маркер, обнаруженный в исследовании, достаточно прост в определении и оценивается при помощи иммуногистохимического теста, который может быть выполнен в любом онкологическом диспансере страны.

Ранее россиянам рассказали про опасность постоянно появляющихся на теле синяков.