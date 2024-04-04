проект

>

Россиянам рассказали про опасность постоянно появляющихся на теле синяков

Эндокринолог Русанова: синяки на теле могут говорить о проблемах с гормонами

close
100%
Shutterstock

К синякам приводит повреждение стенки капилляров, которые являются самыми маленькими сосудами организма. Они могут повреждаться как при травмировании кожных покровов, так и при определенных заболеваниях, например, повышенном уровне гормона стресса или недостатке определенных микро- и макроэлементов в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог клиники «ПревентМед» Анна Русанова.

«К образованию синяков могут приводить и серьезные заболевания, такие как тромбоцитопения (снижается свертываемость крови и геморрагический васкулит, при котором происходит воспаление капилляров, приводящее к ломкости их стенки. Из эндокринологических заболеваний — это гиперкортицизм, или повышение кортизола (гормон стресса) в крови, которое ведет к снижению активности фибробластов и коллагена в сосудах. Все эти заболевания могут приводить не только к появлению небольших синяков, но и обширных гематом», — объяснила Русанова.

Также к развитию синяков приводит снижение количества тромбоцитов. Наиболее частая причина их снижения — недостаточность витаминов группы В, (чаще В9, В12). Кроме того, недостаток витамина С или кальция также может быть причиной появления синяков на теле.

«Снижение содержания витамина К1, который способствует свертыванию крови и нужен для правильного гемостаза, может приводить к появлению небольших синяков. Это происходит из-за нарушения микрофлоры кишечника, активирующей данный витамин, а также наличия заболеваний желчного пузыря или его отсутствия (после операций), которые приводят к ухудшению качества желчи. Также на уровень витамина К1 влияют хронические заболевания печени и почек», — рассказала врач.

По словам специалиста, если пациент обнаруживает у себя синяки без какой-либо видимой причины, то в таком случае необходимо обратиться к врачу, чтобы выявить причины этого состояния и назначить адекватное лечение. В зависимости от проблемы, решением этих задач занимается либо эндокринолог, либо флеболог.

Ранее был создан метод оценки гемоглобина в крови при помощи света.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами