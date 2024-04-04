Стало известно, может ли напиток из овсянки заменить препараты для похудения

Американский диетолог Ана Райсдорф рассказала изданию Healthnews, что употребление напитка на основе овсяных хлопьев, воды и сока половины лайма на завтрак действительно помогает похудеть за счет снижения калорийности рациона. Но такой эффект не имеет ничего общего с действием препаратов для похудения.

Врач отметила, что в последнее время в социальных сетях набирает популярность рецепт напитка «для похудения», в состав которого входят перемолотые овсяные хлопья, вода и сок лайма. По словам некоторых пользователей, его употребление по утрам помогает эффективно снижать вес. Некоторые люди утверждают, что такой напиток даже может выступить альтернативой специализированным препаратам для похудения, таким как «Оземпик».

По мнению диетолога, замена завтрака (или другого приема пищи) овсянкой и соком лайма с водой действительного помогает похудеть. Однако снижение веса будет происходить не вследствие мнимых жиросжигающих свойств этих продуктов, а из-за простого, скрытого сокращения калорийности рациона. Овсянка довольно питательна, однако при этом обладает низкой энергетической ценностью по сравнению с другими блюдами, типично употребляемыми на завтрак.

Райсдорф также объяснила, что более низкое потребление калорий не имеет ничего общего с действием «Оземпика» и его аналогов, искусственно активизирующих глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1). Это гормон играет физиологическую роль в обеспечении сытости.

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