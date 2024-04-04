Стало известно, полезно ли спать с домашними животными

Ученые из Тринити-колледжа при Кембриджском университете обнаружили, что у людей, спящих со своими собаками, более низкое качество ночного отдыха. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

В исследовании приняли участие более полутора тысяч взрослых людей. В целом, около половины участников сообщили о совместном сне с домашними животными — под этим определением подразумевался сон в одной комнате с питомцем в течение по крайней мере части ночи. Ученые провели среди участников опрос, по результатам которого оценили качество сна каждого из них.

Около 93% участников исследования, спящих вместе со своими домашними животными, считали, что питомцы оказывают либо положительное, либо нейтральное общее влияние на их сон. Однако исследователи обнаружили, что владельцы собак демонстрировали больше признаков бессонницы. Присутствие кошки в комнате при этом не оказывало видимого негативного влияния на качество сна.

Ученые отметили, что многих людей совместный сон с питомцем успокаивает. Тем не менее, важно осознавать, что животные могут служить источником ночного шума, тепла или телодвижений, которые могут нарушать способность человека нормально засыпать или оставаться в состоянии сна.

Ранее стало известно, как повысить качество ночного сна.