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Врач рассказала, сколько овощей и фруктов нужно съедать ежедневно

Гастроэнтеролог Ермакова: в день нужно съедать 400 граммов овощей и фруктов

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400 граммов овощей и фруктов в день помогут замедлить старение и снизят риск развития рака. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог, терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова.

«Пищевые волокна, из которых состоят большинство овощей и фруктов, не подвержены воздействию ферментов в верхних отделах ЖКТ. Они играют важную роль в организме: улучшают перистальтику кишечника, служат пищей для кишечных микробов и помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет II типа и некоторые виды рака. Кроме того, пищевые волокна снижают риск инфекций и воспалений», — рассказала врач.

Также овощи и фрукты замедляют старение благодаря антиоксидантам и приносят пользу для кроветворения благодаря железу, меди, кобальту и марганцу. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку необходимо употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.

Чтобы упростить следование рекомендациям ВОЗ, можно составить список продуктов перед походом в магазин: в нем должны быть овощи и фрукты различных цветов. Чем ярче и разноцветнее они будут, тем больше в них антиоксидантов.

«Перед тем, как положить продукт в корзину, задайте себе вопрос: «Какую пользу мне принесет этот продукт?». Экспериментируйте, попробуйте приготовить новые блюда из разнообразных овощей и фруктов, что позволит наслаждаться вам интересными вкусами и текстурами», — рассказала Ермакова.

Врач добавила, что лучше покупать сезонные овощи и фрукты: они реже подвергаются химической обработке, необходимой для длительной транспортировки. Кроме того, обычно они свежее, вкуснее и содержат больше питательных веществ.

Ранее диетолог назвала оптимальную дозу молочных продуктов в день.

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