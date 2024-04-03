Ученые открыли возможный ген левшей

Нидерландские ученые из Института психолингвистики Макса Планка назвали вероятную причину, по которой около 10% людей в мире рождаются с ведущей левой рукой. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Известно, что леворукость и праворукость определяется активностью полушарий мозга. У большинства людей более развито левое полушарие, которое также контролирует ведущую правую руку. Однако у каждого десятого человека наблюдается обратная ситуация — доминирующее правое полушарие делает их левшами. До недавнего времени было неясно, чем обусловлено асимметричное развитие мозга.

Специалисты считают, что причина может крыться в гене TUBB4B. Он контролирует белок, который интегрируется в особые нити, называемые микротрубочками. Микротрубочки обеспечивают внутреннюю структуру клеток. Ученые выяснили, что у левшей чаще встречаются мутации в TUBB4B.

Их выводы основаны на изучении генетических данных более 350 тыс. человек, собранных в Великобритании.

«Мы считаем, что большинство случаев леворукости возникает просто из-за случайных изменений во время развития эмбрионального мозга, без специфических генетических или экологических влияний. Например, произвольные колебания концентрации определенных молекул на ключевых стадиях формирования мозга», — отметил ведущий автор исследования, нейробиолог Клайд Франкс.

Исследователи отметили, что существует взаимосвязь между леворукостью и психическими отклонениями. Например, среди левшей вдвое больше страдающих шизофренией и примерно втрое больше людей с аутизмом по сравнению с правшами.

Ранее ученые перечислили факторы, влияющие на то, какая рука станет ведущей у человека.