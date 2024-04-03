Ученые открыли новый вид очень легких и очень тусклых галактик

Международная группа астрономов из Канады, Германии и США обнаружили самую тусклую и легкую галактику-спутник Млечного Пути из когда-либо найденных. Исследование опубликовано в научном журнале The Astrophysical Journal (TAJ).

Новая звездная система получила название «Большая Медведица III/Союз 1» (UMa3/U1). Она расположена в созвездии Большой Медведицы примерно в 30 тыс. световых лет от Солнца.

UMa3/U1 состоит всего из 60 звезд, а ее масса лишь в 16 раз превышает массу Солнца. Для сравнения, масса нашей галактики Млечный Путь примерно в 1,5 трлн раз больше массы нашей звезды.

«Это открытие может бросить вызов нашему пониманию формирования галактик и, возможно, даже определению понятия «галактика», — заявил ведущий автор исследования Саймон Смит.

По словам ученого, UMa3/U1 удалось заметить только сейчас из-за ее чрезвычайно низкой светимости.

Астрономы озадачены тем, как миниатюрная UMa3/U1 оставалась нетронутой на протяжении по меньшей мере 10 млрд лет, что соответствует предполагаемому возрасту ее звездных обитателей и более чем в два раза превышает возраст нашего собственного Солнца, которому только 4,6 млрд лет.

Хотя орбита UMa3/U1 проходит через внутренние области Млечного Пути, где приливные силы нашей галактики самые мощные, карликовая галактика, похоже, избегала разрушения в течение многих эпох.

Исследователи считают, что стабильность UMa3/U1 может быть обусловлена темной материей, которую до сих пор не удалось обнаружить. Если темная материя действительно ответственна за целостность системы, ее дальнейшее изучение может дать ценную информацию об этой таинственной субстанции.

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