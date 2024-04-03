Стало известно, что мешает победить вызывающую рак желудка бактерию

Вызывающая рак желудка бактерия эффективно уничтожается препаратами, но людям тяжело соблюдать назначенное лечение. Решение этой проблемы вместе с расширением охвата скрининговых программ могло быть предотвратить больше случаев рака. Это показало исследование, опубликованное в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

Предыдущее исследование, проведенное авторами новой работы, показало, что пациенты, получавшие лечение от Helicobacter pylori, на 75% реже болели раком желудка. Эти результаты подтвердились и другими экспериментами, благодаря которым H. pylori признали главным фактором риска рака желудка.

В новом исследовании ученые с помощью мобильных фургонов протестировали 155 человек из Майами. У трети из них была инфекция H. pylori, что указывает на распространение бактерии в обществе. Ученые предполагают, что более широкий охват скрининга мог быть предотвратить больше случаев рака.

23 человека из зараженных бактерией закончили лечение, назначенное исследователями, и пришли на повторную проверку. Всем, кроме одного, удалось избавиться от бактерии с помощью лекарств. Это указывает на эффективность лечения. Однако принимать препараты приходилось несколько раз в день, а затем нужно было пройти тестирование. Эти неудобства, вероятно, могли привести к тому, что 19 человек прекратили общение с исследователями. Ученые отметили важность поиска способов улучшить соблюдение требований лечения и снизить нагрузку на пациента.

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