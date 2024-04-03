В Москве прошел спецпоказ документального сериала «Нефть»

В кинотеатре в Музея Москвы прошел спецпоказ первых серий документального сериала «Нефть», сообщил Telegram-канал Института развития интернета (ИРИ).

Гостями спецпоказа стали государственные деятели, продюсеры, писатели и журналисты.

Проект представили автор идеи Марина Юденич и режиссер Борис Никлавис.

На сайте ИРИ сообщается , что шестисерийный сериал продолжил линейку проектов «Золото» и «Хлеб» о природных ресурсах.

Сериал рассказывает, как нефть влияет на глобальные мировые процессы и жизнь человека.

Ученые, экономисты, дипломаты и историки объясняют связь между борьбой за природные ресурсы и революциями, войнами, экономическими кризисами.

Проект доступен на сайте онлайн-кинотеатра PREMIER.