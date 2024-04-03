Врач рассказала, от каких жиров нельзя отказываться

Отказ от продуктов с жирами в составе вреден для желчного пузыря, сердца, гормональной системы и мозга. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на терапевта Ирину Баранову.

Ненасыщенные жиры, которые содержатся в жирной рыбе, грецких орехах, льняном масле, субпродуктах, нужны для поддержания текучести желчи и выведения ее в кишечник. Без жиров повышается риск образования камней в желчном пузыре. Кроме того, отказ от жиров может ухудшить здоровье мозга и всей нервной системы, кожи, нарушить синтез гормонов и привести к снижению уровня «хорошего» холестерина. Важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в рационе и восполнять дефицит, есть достаточно клетчатки и больше двигаться.

«Самый вредный вид жиров, который лучше не употреблять вообще — трансжиры. Ими богаты полуфабрикаты, фастфуд, маргарин, попкорн, печенье, торты и т.д. Они повышают риск многих болезней: сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и даже некоторых видов рака, например, колоректального рака и рака груди», — пишет врач.

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