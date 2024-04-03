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Мишустин заявил о создании в России первого в мире лекарства от болезни Бехтерева

Мишустин: ученые в РФ создали первое в мире лекарство от болезни Бехтерева

Российские ученые завершают исследования первого в мире лекарства от болезни Бехтерева, которая ранее считалась неизлечимой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости.

«Ученые со всего света бились над тем, как можно остановить ее развитие. А российским новаторам удалось создать препарат, который способен помочь десяткам тысяч людей. Гордимся такими успехами», — сказал Мишустин на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2023 год.

Болезнь Бехтерева — тяжелое дегенеративное расстройство, при котором происходит окостенение позвоночника и суставов.

В прошлом году стало известно, что команда российских ученых из РНИМУ им. Н.И. Пирогова и биотехнологической компании BIOCAD создала препарат нового поколения, способный остановить болезнь Бехтерева. Результаты исследования эффективности лекарства опубликовал авторитетный международный научный журнал Nature Medicine.

Ранее российский разработчик препарата от болезни Бехтерева испытал его на себе.

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