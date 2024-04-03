Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вашингтон потребовал от NASA создать луноцентрическую систему отсчета времени

NASA создаcт луноцентрическую систему отсчета времени

close
100%
Stelios Misinas/Reuters

Американское правительство хочет, чтобы NASA выяснило, как определять время на Луне. Об этом пишет The Guardian.

Глава Управления по науке и технологической политике США (OSTP) отправил космическому агентству поручение — до конца 2026 года установить так называемое координированное лунное время (LTC). NASA предложили работать с другими организациями, что создать луноцентрическую систему отсчета времени.

Отмечается, что лунное время — это не часовой пояс, как на Земле, а целая система отсчета времени для Луны.

На спутнике Земли меньше гравитации, поэтому время там движется немного быстрее — 58,7 микросекунды в день — по сравнению с земным. Помимо прочего, LTC станет эталоном измерения времени для лунных космических кораблей и спутников, которым для выполнения миссий требуется предельная точность.

«Атомные часы на Луне будут идти с другой скоростью, чем часы на Земле», — рассказал сотрудник NASA Кевин Коггинс.

Американское космическое агентство планирует отправить миссии астронавтов на поверхность Луны. Речь идет о сентябре 2026 года. Экспедиции планируется проводить в рамках программы «Артемида», которая также должна создать научную лунную базу, которая могла бы помочь подготовить почву для будущих миссий на Марс.

Участие в этом принимают десятки компаний, космических кораблей и стран.

Без единого стандарта лунного времени, сообщил Reuters представитель OSTP, будет сложно обеспечить безопасность передачи данных между космическими кораблями и синхронизацию связи между Землей, лунными спутниками, базами и астронавтами.

Расхождения во времени также могут привести к ошибкам в картировании и определении позиций на Луне или на ее орбите.

Ранее ученые выяснили, что космические крупицы льда с Европы могут содержать следы жизни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами