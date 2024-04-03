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Ученые нашли на Яве шерсть тигра, считавшегося вымершим много лет назад

Oryx: яванские тигры могли пережить истребление человеком

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Shutterstock

Группа экологов и зоологов из Национального агентства исследований и инноваций Индонезии обнаружила на острове Ява образцы шерсти, принадлежащей яванскому тигру. Этот вид был официально признан вымершим в 2008 году. Исследование опубликовано в научном журнале Oryx.

Предыдущие изыскания показали, что когда-то на острове процветал яванский тигр. Зверь представляет собой подвид более известного суматранского тигра.

Когда люди вторглись на территорию хищников, их численность начала сокращаться. После того как фермеры начали отстреливать животных из-за нападений на скот, они полностью исчезли. Последний раз живую особь в природе видели в 1979 году.

Время от времени жители Явы сообщали, что видели тигров, однако их свидетельства не удавалось документально подтвердить. Наконец, в 2019 году экологи смогли найти немного шерсти, прилипшей к забору одной из плантаций.

В ходе исследования ученые провели ДНК-анализ материала и сравнили его с образцами меха яванского тигра из музея. Результаты показали близкое совпадение.

В дальнейшем специалисты намерены попытаться отыскать живых яванских тигров на острове.

Ранее на западе Атлантики впервые за 200 лет заметили серого кита.

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