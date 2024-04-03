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Ученые назвали причину выпадения смертоносного града в Испании

GRL: 12-сантиметровые градины обрушились на Каталонию из-за перепадов климата

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Испанские ученые из Университета Вальядолида выяснили причину выпадения гигантского града, выпавшего летом 2022 года в каталонском городе Жирона. Жертвой бедствия стала полуторагодовалая девочка, еще 67 человек получили ранения от ударов градин, чьи размеры достигали 12 сантиметров. Ледяные снаряды повредили сотни зданий и машин, а также нанесли серьезный ущерб посевам. Исследование опубликовано в научном журнале Geophysical Research Letters (GRL).

По словам специалистов, причиной образования крупнейшего в истории страны града стали аномально высокие температуры морской воды, оказавшейся теплее среднего сезонного значения более чем на 3°C.

Команда обнаружила, что атмосферная конвективная энергия достигла беспрецедентного уровня. Таким образом, наряду с влагой из теплого океана, в регионе образовалась так называемая суперъячейка — штормовое облако с вертикальным восхождением воздушных потоков.

Для дальнейшего изучения этого вопроса ученые использовали набор данных о более чем 280 задокументированных суперъячеек с 2011 по 2022 год.

Исследователи пришли к выводу, что потепление климата не только стало причиной выпадения крупнейшего града в истории Испании, но и способствует повторению подобных катаклизмов в будущем.

Ранее метеорологи указали на опасные изменения дли климата стратосфере.

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