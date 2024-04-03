Мусор с МКС пробил насквозь дом жителя Флориды

В США загадочный объект пробил крышу и два этажа дома жителя города Неаполь в штате Флорида Алехандро Отеро. Инцидент случился 8 марта. По словам мужчины, предмет чуть не попал в его сына. О случившемся Отеро написал в социальной сети X (ранее — Twitter).

Предмет представлял собой металлический цилиндр весом около 1 килограмма. Предположительно, артефакт представляет собой разряженную батарею с Международной космической станции (МКС). Блок из девяти отработанных элементов, принадлежавших японскому аэрокосмическому агентству JAXA, выбросили с МКС еще в 2021 году. Предполагалось, что устройства сгорят в атмосфере.

По информации портала Live Science, специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) забрали фрагмент космического мусора для последующего анализа в Космическом центре Кеннеди во Флориде, чтобы определить его происхождение.

Как только инженеры установят принадлежность цилиндра, Алехандро Отеро намерен подать иск против федерального правительства с требованием оплатить ремонт его дома. Однако процесс может затянуться, если окажется, что объект действительно принадлежал JAXA.

Сегодня на орбите Земли находится более 30 тыс. крупных кусков космического мусора и миллионы мелких фрагментов, которые невозможно отследить из-за малого размера.

Ранее стало известно о выводе на орбиту японского спутника для борьбы с космическим мусором.