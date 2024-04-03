Названо опасное последствие усиления тревоги и депрессии

Ученые из третьей народной больницы Чэнду (медицинский и исследовательский центр) в Китае подтвердили, что усиление симптомов тревоги и депрессии коррелирует с повышением риска развития гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — это хроническое рецидивирующее заболевание, вызванное нарушением двигательной функции органов верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Для него характерен заброс в пищевод желудочного содержимого, что провоцирует изжогу и повреждает слизистую оболочку нижнего отдела пищевода.

В ходе исследования с участием 518 человек с ГЭРБ ученые подтвердили, что психоэмоциональное неблагополучие увеличивает вероятность развития этой патологии. Исследователи собрали информацию о психическом здоровье испытуемых и оценили тяжесть симптомов тревоги и депрессии у каждого добровольца в соответствии со специальной госпитальной шкалой.

Результаты показали, что между выраженными симптомами тревоги или депрессии и ГЭРБ есть значительная положительная корреляция. Частота возникновения ГЭРБ увеличивалась как при наличии легкой тревожности, так и при умеренно выраженной и сильной форме расстройства. Наиболее высокая заболеваемость ГЭРБ проявлялась у тревожных людей с признаками депрессии (от умеренной до тяжелой).

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