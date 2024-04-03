Зависимость от пиццы и чипсов схожа с алкогольной, рассказала врач

Британский клинический психолог Джен Анвин рассказала изданию Daily Mail, что чаще всего у людей развивается зависимость от пяти типов ультра-обработанных продуктов — пиццы, шоколада, чипсов, печенья и мороженого. Избыток соли, сахара, консервантов и других добавок в составе такой пищи провоцирует зависимость по аналогии с никотином, алкоголем и наркотическими веществами.

К ультра-обработанным продуктам относится еда, произведенная в промышленных условиях (на фабриках или в фастфуд-заведениях) из рафинированных и максимально очищенных от примесей ингредиентов с добавлением эмульгаторов, загустителей, искусственных ароматизаторов, большого количества сахара и соли.

При употреблении продуктов с такими добавками активизируются центры удовольствия в головном мозге. Это общий термин для ряда структур мозга, стимулирование которых приводит к чувству наслаждения. Он также отвечает за влечения, соблазны и зависимости. Современные нейробиологи называют центры удовольствия «системой подкрепления».

Это значит, что простой пусть получения удовольствия при употреблении пиццы, шоколада, печенья и других ультра-обработанных продуктов «закрепится» в мозге. Аналогичным образом развивается зависимость от алкоголя, табака или наркотиков. При этом избавиться от пищевой зависимости бывает так же сложно несмотря на осознание причиняемого здоровью вреда.

Ранее была названа неочевидная опасность сладкой пищи и напитков.