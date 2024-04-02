Ученые узнали, что жизнь в городах научила животных оценивать риски

Немецкие ученые из институтов эволюционной антропологии и человеческого развития имени Макса Планка выяснили, что жизнь рядом с человеком сделала некоторых животных экспертами в оценке рисков. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

Специалисты изучили повезение большехвостных граклов или вороньих дроздов — вида птиц, широко распространенного в Северной Америке.

Граклы хорошо приспособились к жизни в городах, хотя эта среда остается хаотичной для птиц. Здесь есть много мест, где можно легко найти еду, но также и много опасностей.

Ученые выяснили, что вороньи дрозды выработали тактику поведения, позволяющую им избегать большинства угроз антропогенного ландшафта.

Оказалось, что самцы большехвостых граклов запоминают места, где они находили пищу, и стараются придерживаться этих точек, не рискуя ради исследований новых территорий без большой нужды. Кроме того, птицы обучают этому поведению молодых особей и новых пернатых, которые решили прибыли из других мест и решили примкнуть к их группе.

«Наше исследование предлагает убедительные доказательства того, как и почему граклы процветают в непредсказуемой городской среде. Мы связываем половые различия в стратегиях обучения граклов с благополучным существованием их популяций рядом с человеком», — отметила соавтор научной работы Алексис Брин.

Ранее зоологи выяснили, что вымирающие в дикой природе зеленощекие попугаи обустроились в городах и начали восстанавливать свои популяции.