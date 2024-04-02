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Ученые выяснили, откуда берутся блуждающие планеты

arXiv: двойные звездные системы выбрасывают от двух до семи планет в космос

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Mark Garlick/University of Warwick/

Британские ученые из Лондонского университета Королевы Марии выяснили, как возникают блуждающие планеты. Исследование размещено на портале научных публикаций arXiv.

Блуждающие планеты или планеты-изгои — объекты планетарной массы, свободно дрейфующие в космосе, не связанные с какими-либо звездами. Они плохо изучены, потому что их очень трудно обнаружить.

Известно, что планеты-изгои могут возникать обычным способом в протопланетных дисках молодых звезд или же зарождаться в газопылевых облаках.

Появившиеся в звездных системах планеты при определенных условиях покидают свои орбиты и отправляются в открытый космос.

В новой работе ученые провели серию моделирований, чтобы выяснить, что заставляет планеты срываться со своих орбит в свободное путешествие в межзвездном пространстве.

Как показали симуляции, основным источником блуждающих планет оказались двойные или циркумбинарные звездные системы, где объекты вращаются вокруг пары звезд. Оказалось, что за время своего существования такая система выбрасывает в космос от двух до семи планет с массой, сравнимой с земной. Но если речь шла о планетах-гигантах в 100 и более раз массивнее Земли, частота выбросов планет снижалась до 0,6.

При моделировании учитывалось несколько параметров: начальная масса диска, воздействие внешней среды и уровень турбулентности в диске. Каждое моделирование охватывало период в 10 млн лет, чего достаточно, чтобы система полностью сформировалось.

В дальнейшем астрономы намерены выяснить типы звезд, которые чаще всего выбрасывают планеты в космос.

Ранее астрономы впервые изучили планеты на орбитах потухших звезд.

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