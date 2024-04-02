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Найден простой способ самостоятельно выявить аутизм во взрослом возрасте

Daily Mail: специальный тест AQ-10 помогает выявить аутизм во взрослом возрасте

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Shutterstock

Специальный тест AQ-10, используемый врачами национальной службы здравоохранения Великобритании и поддерживаемый учеными Кембриджского университета, помогает самостоятельно выявить признаки аутизма во взрослом возрасте. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что многие взрослые люди не замечают у себя признаков РАС (расстройства аутистического спектра). Дело в том, что симптомы аутизма могут проявляться по-разному. Это значит, что человек может не демонстрировать нарушений в социальном взаимодействии и коммуникации, характерные для расстройства.

Тест AQ-10 состоит из десяти вопросов. Они касаются способности человека сосредотачиваться на определенных задачах, а также понимать намерения и эмоции окружающих. Кроме того, тест оценивает чувствительность к звукам, запахам и другим видам сенсорной стимуляции, повышение которой является признаком РАС.

Согласно экспертному мнению врачей из национальной службы здравоохранения Великобритании, получение более шести баллов в тесте может свидетельствовать о наличии расстройства аутистического спектра. Тем не менее, такой инструмент самодиагностики не обладает стопроцентной точностью. Для интерпретации результатов и более тщательного обследования нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее в детских салфетках нашли вещества, повышающие риск развития аутизма.

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