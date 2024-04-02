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Онколог рассказал, как стресс влияет на развитие рака

Онколог Черемушкин: стресс опосредованно влияет на развитие рака

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Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин рассказал NEWS.ru, как стресс влияет на развитие рака.

По словам специалиста, стресс может провоцировать развитие разных заболеваний, включая рак.

«Хронический или длительный стресс может вести к снижению иммунитета. Напомню, что иммунитет — наша основная система защиты от появления клеток с потенциалом опухолевого роста. Поэтому считается, что стресс влияет на развитие рака, хоть и опосредованно, а не напрямую», — пояснил врач.

В качестве симптомов рака он называл резкое снижение веса, быструю утомляемость и слабость даже при малейшей физической активности.

До этого онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова рассказала, что кератомы на коже могут указывать на рак кишечника и желудка. Аденокарцинома желудка и кишечника – это рак, симптомами которого являются боль в животе, тяжесть после еды, тошнота, рвота, снижение веса, потеря аппетита.

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