Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как уберечься от опасного хронического стресса

Daily Mail: физический контакт полезен для людей при хроническом стрессе

close
100%
Shutterstock

Американский психиатр и семейный врач Лоусон Вулсин рассказал изданию Daily Mail, что физический контакт, игра с домашними животными, прием пищи в компании, йога и медитации помогают снизить уровень опасного хронического стресса.

Врач рассказал, что высокий уровень стресса выступает одной из причин развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Также стресс оказывает разрушительное воздействие на психическое здоровье.

Чтобы уберечься от стресса, Вулсин рекомендует приобрести здоровые привычки, которые способствуют повышению в организме уровня гормона окситоцина. Он обостряет внимание человека к социальным сигналам, подавляет нервное и мышечное напряжение, а также оказывает успокаивающее действие и помогает людям налаживать контакт с другими.

По словам врача, выработку окситоцина усиливает физический контакт с другими людьми или домашними животными. Также этот гормон синтезируется, когда человек проводит время в компании, например, ужинает с друзьями или семьей. Другим способом стимуляции выработки этого гормона является выполнение физических упражнений. Они могут быть как высокоинтенсивными, так и низкоинтенсивными.

Также расслаблению могут способствовать медитации. Тем не менее у некоторых людей такие практики способны вызвать всплеск тревожности, поэтому психиатр советует рассмотреть более подвижные успокаивающие занятия, такие как йога.

Ранее онколог рассказал, как стресс влияет на развитие рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами