Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дружба с богатыми людьми повышает продолжительность жизни, выяснили ученые

SciTechDailу: люди с большим числом богатых друзей на Facebook* живут дольше

close
100%
Shutterstock

Ученые из медицинского центра при комплексе университетских больниц Кливленда обнаружили, что более прочные онлайн-связи между людьми разного социально-экономического статуса в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) коррелируют с более низким риском летального исхода сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает издание SciTechDailу.

В ходе исследования ученые оценили прочность социальных связей людей по всей территории США. Для этого они проанализировали Facebook-аккаунты множества пользователей. Исследователи зафиксировали, в каких регионах у пользователей было больше онлайн-друзей, в частности тех, которые обладали высоким социально-экономическим статусом. Отмечается, что отслеживался только дружеский статус без фиксации уровня вовлеченности в общение в публикациях или сообщениях.

Затем ученые сопоставили эти данные с показателями преждевременных летальных исходов сердечно-сосудистых заболеваний в тех же регионах. Исследователи проанализировали данные почти 900 тысяч людей, ушедших из жизни в возрасте 25-65 лет.

Оказалось, что в районах с более прочными дружескими связями с людьми с высоким социально-экономическим статусом регистрировалось меньше случаев преждевременного ухода из жизни в связи с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта закономерность сохранялась как на национальном, так и на региональном уровнях.

Ученые предположили, что дружба с людьми с более высоким социально-экономическим статусом (лично или онлайн) может повысить осведомленность человека о возможностях получения лучшего образования, работы, здоровых привычках и других важных жизненных преимуществах. Такие полезные социальные связи влияют не только на экономические перспективы человека, но и на долгосрочные показатели его здоровья.

Ранее был назван главный фактор зависимости людей от телефонов.

*  владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами