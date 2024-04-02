Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Cоздан новый метод борьбы с утечками газа

В Вологодском университете создали новый метод борьбы с утечками газа

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Ученые из Вологодского государственного университета разработали инновационный метод определения объема природного газа при его утечках. Об этом пишет «Российская газета».

По словам исследователей, новое изобретение является более удобным и простым, чем существующие аналоги. Оно может быть применено как в жилых зданиях, так и на газопроводах. Один из создателей метода, доцент кафедры теплогазоводоснабжения университета Антон Синицын рассказал, что задачу разработать доступный и удобный способ оценки величины утечки газа поставили перед учеными газовые компании.

Суть метода, по словам доцента Михаила Покровского, заключается в измерении объема газа при заполнении специального цилиндра. Прототип прибора сделан доступным и универсальным, его стоимость составляет около 10 тысяч рублей. Для промышленного производства ученые предлагают использовать более дорогие материалы, устойчивые к агрессивным средам. При массовом производстве и настройке прибора под конкретные задачи с несколькими размерами манжет стоимость оборудования может колебаться от 100 тысяч до миллиона рублей.

По словам Покровского, метод успешно прошел испытания.

Компании-заказчики уже начали использовать этот прибор. Он станет основой для создания передвижной лаборатории для оценки потерь природного газа. Ученым удалось получить патент на свое изобретение в конце февраля.

Ранее британские ученые раскрыли личность Бэнкси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами