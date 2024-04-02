Ученый рассказал, о чем на самом деле говорят эротические сны

Американский нейрохирург, нейробиолог, исследователь и доктор философии Рахула Джандиала рассказал, что эротические сны могут представлять собой эволюционную когнитивную платформу для подготовки человека к продолжению рода. При этом они не выступают признаками каких-либо тайных или подавленных желаний. Об этом сообщает Daily Mail.

Джандиала объяснил, что эротические сны снятся многим людям. По результатам различных опросов, такие сновидения время от времени видят 90% британцев, 87% немцев, 77% канадцев, 70% китайцев, 68% японцев и 66% американцев. Одиноким мужчинам чаще снятся эротические сны по сравнению с теми, кто состоит в стабильных партнерских отношениях или браке. Женщины же сообщают об увеличении числа таких снов, когда они находятся в состоянии тоски по партнеру.

По мнению нейрохирурга, в эротических снах людей чаще всего присутствуют сексуальные контакты, которые неосуществимы или табуированы в реальной жизни. Тем не менее, это не говорит о каких-либо скрытых желаниях. Также такие сновидения могут не означать неудовлетворенность текущими отношениями или стремление вступить в новые.

Джандиала объяснил, что эротические сны могут представлять собой эволюционную когнитивную платформу для подготовки человека к продолжению рода. Способность к таким сновидения наделяет людей гибкостью либидо и умением активизировать его в каких-либо экстремальных обстоятельствах.

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