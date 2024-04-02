Россиянам рассказали, в каком случае болезнь Паркинсона передается по наследству

Сцена из спектакля «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон»

Только в 10% случаев болезнь Паркинсона, которая проявляется в дрожании конечностей, скованности и замедленности движений, а также развивающейся деменции, передается по наследству. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

По его словам, на сегодняшний день известны первые конкретные паттерны активности генов, которые позволяют оценивать индивидуальный риск развития болезни Паркинсона.

«На данный момент известны чуть больше 20 генов, мутация в любом из которых может вызвать наследственную форму. Эти 20 генов надо отсеквенировать, проанализировать и оценить полученные данные. Для удобства диагностики эти гены могут собираться в одну панель. Так, в созданную в нашем Центре диагностическую панель входит около 200 генов основных форм различных нейродегенеративных заболеваний, ассоциированных с двигательными расстройствами, — это болезнь Паркинсона, дистонии , наследственные атаксии и др. Мы набираем группу пациентов, запускаем такое секвенирование, а уже потом «разводим их по углам» (по болезням) в зависимости от того, у кого что, какие гены найдены», – рассказал Иллариошкин.

Если у пациента выявлен риск возникновения и развития болезни Паркинсона, то существуют рекомендации, следуя которым можно отсрочить болезнь на 3-5 лет.

Подробнее о последних прорывах в диагностике и терапии заболевания, а также о том, что ждет таких больных через 10 лет – в интервью Иллариошкина «Газете.Ru».

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