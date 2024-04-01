Стало известно, о чем говорит неприятный привкус во рту

Врач-терапевт Элли Кэннон рассказала изданию Daily Mail, что появление неприятного, «затхлого» привкуса во рту может быть следствием инфекций в носу, горле или в придаточных пазухах носа. Также причиной такого явления могут быть «камни» в миндалинах — кальцифицированные скопления пищи, слизи, клеточного детрита и микроорганизмов.

Терапевт объяснила, что нос, рот и носовые пазухи уязвимы для проникновения патогенных микроорганизмов. Иногда бактерии и вирусы вызывают патологические состояния, для которых характерно появление неприятного привкуса во рту и запаха из носа.

Врач добавила, что другой причиной специфического «затхлого» привкуса могут быть скопления мусора, слизи, бактерий, слущенного эпителия на миндалинах. Такие образования также называют тонзилитными пробками. Точная причина формирования таких камней неясна, но некоторые люди замечают увеличение количества пробок на миндалинах после простудных заболеваний. Терапевт отметила, что обычно в качестве лечения отоларингологи назначают медикаментозную терапию и физиотерапевтические процедуры.

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