Стало известно, почему взрослым людям снятся кошмары о школе

По мнению американского нейрохирурга и доктора философии Рахула Джандиала, кошмарные сны о школьных днях и экзаменах у взрослых людей могут свидетельствовать о страхе оценивания и осуждения. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Специалист рассказал, что ночные кошмары часто отражают тревогу и депрессию в повседневной жизни. По мнению Джандиала, сновидения наделяют людей ментальной способностью к улучшению гибкости мышления, эмоций и инстинктов. Такой положительный эффект специалист характеризует как «дар самопознания».

При этом ситуации, которые человек переживает во сне, могут быть не связаны с реальной жизнью напрямую. Чтобы правильно интерпретировать кошмары, нейрохирург рекомендует записывать их сразу после пробуждения и выделять основную эмоцию, испытываемую на протяжении всего сна. Примерами таких эмоций могут быть гнев, страх, ярость, тревога.

Отмечается, что смысл которых снов не требует особой проработки. Кошмар у студента о провале на экзамене за день до него непосредственно связан со стрессом из-за конкретного события. Тем не менее, неприятные сны о школьных и университетских днях часто снятся и некоторым взрослым людям. По мнению Джандиала, такие сны часто отражают эмоцию страха перед оценкой или критикой окружающих. При этом экзамен выступает лишь символом какой-либо ситуации, в которой человек может потенциально подвергнуться оцениванию.

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