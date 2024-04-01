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Невролог рассказал, на сколько можно отсрочить развитие болезни Паркинсона

Академик Иллариошкин: дебют болезни Паркинсона можно отсрочить на 3-5 лет

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Отсрочить дебют болезни Паркинсона можно на 3-5 лет, если соблюдать все методы профилактики заболевания, об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

«Если в результате всех рекомендаций мы отсрочим дебют болезни Паркинсона на 3-5 лет — это уже будет большой успех. Ведь за эти выигранные нами пять лет могут появиться новые методы лечения», – рассказал специалист.

По его словам, для пациента с болезнью Паркинсона крайне нежелателен контакт с пестицидами и с другими токсинами, которые являются доказанными факторами риска.

«Для такого человека исключены занятия видами спорта, которые сопряжены с возможностью возникновения пусть даже легких, но повторяющихся черепно-мозговых травм. Для него крайне важно высыпаться ночью, потому что отсутствие нормального ночного сна — это плохая работа собственной лимфатической системы мозга, так как именно во время сна из ткани мозга «вымываются» патологические белки», – описал Иллариошкин.

Кроме того, по его слова, уже было доказано, что вдыхание определенных мелкодисперсных частиц дыма от лесных пожаров также напрямую связано с развитием нейродегенерации, – заключил невролог.

Подробнее о последних прорывах в диагностике и терапии заболевания, а также о том, что ждет таких больных через 10 лет – в интервью Иллариошкина «Газете.Ru».

Ранее был назван самый первый признак болезни Паркинсона.

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