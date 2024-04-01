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Назван самый первый признак болезни Паркинсона

Академик Иллариошкин: активные движения во сне – ранний признак болезни Паркинсона

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Сцена из спектакля «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон»

Сцена из спектакля «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон»

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Для болезни Паркинсона одним из признаков уже развивающегося нейродегенеративного процесса (еще за 10-20 лет до двигательных проявлений) является нарушение у пациента поведения в фазе быстрого сна. Из-за этого больной начинается дергаться во сне и в некоторых случаях может оставить синяки на теле партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

«Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания», – описал приступ специалист.

В норме в фазе быстрого сна у человека отключается мышечный тонус, а у человека с болезнью Паркинсона патология определенных ядер ствола мозга приводит к тому, что тонус сохраняется. И такой человек начинает во сне «участвовать» в своем сновидении.

«Был описан случай в США, когда муж в момент такого приступа задушил свою жену. И он в итоге избежал уголовной ответственности, потому что провели полисомнографию, записали активность мозга и доказали, что он страдает нарушением поведения в фазе быстрого сна», – рассказал Иллариошкин.

Иногда в семейной паре жена просыпается с синяками, которые она получает из-за того, что ее больной муж во сне шевелится. Из-за этого нередко муж и жена просто не могут находиться в одной постели.

«Если у человека есть такое нарушение изолированное, то с 70% вероятностью у него через 10-15 лет разовьется либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия — три болезни, связанные с патологией альфа-синуклеина», – заключил специалист.

Подробнее о последних прорывах в диагностике и терапии заболевания, а также о том, что ждет таких больных через 10 лет, – в интервью Иллариошкина «Газете.Ru».

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