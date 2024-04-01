Назван самый первый признак болезни Паркинсона

Сцена из спектакля «К чему меня жизнь не готовила. Пункт 64. Паркинсон»

Для болезни Паркинсона одним из признаков уже развивающегося нейродегенеративного процесса (еще за 10-20 лет до двигательных проявлений) является нарушение у пациента поведения в фазе быстрого сна. Из-за этого больной начинается дергаться во сне и в некоторых случаях может оставить синяки на теле партнера. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин.

«Он во сне размахивает руками, сбрасывает с прикроватных полочек предметы всякие. Это признак развивающейся патологии в тех отделах мозга, которые отвечают за контроль механизмов сна и вовлекаются в самой ранней стадии заболевания», – описал приступ специалист.

В норме в фазе быстрого сна у человека отключается мышечный тонус, а у человека с болезнью Паркинсона патология определенных ядер ствола мозга приводит к тому, что тонус сохраняется. И такой человек начинает во сне «участвовать» в своем сновидении.

«Был описан случай в США, когда муж в момент такого приступа задушил свою жену. И он в итоге избежал уголовной ответственности, потому что провели полисомнографию, записали активность мозга и доказали, что он страдает нарушением поведения в фазе быстрого сна», – рассказал Иллариошкин.

Иногда в семейной паре жена просыпается с синяками, которые она получает из-за того, что ее больной муж во сне шевелится. Из-за этого нередко муж и жена просто не могут находиться в одной постели.

«Если у человека есть такое нарушение изолированное, то с 70% вероятностью у него через 10-15 лет разовьется либо болезнь Паркинсона, либо деменция с тельцами Леви, либо мультисистемная атрофия — три болезни, связанные с патологией альфа-синуклеина», – заключил специалист.

Подробнее о последних прорывах в диагностике и терапии заболевания, а также о том, что ждет таких больных через 10 лет, – в интервью Иллариошкина «Газете.Ru».

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