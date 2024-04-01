Интенсивные тренировки помогают бороться с болезнью Паркинсона, выяснили ученые

Ученые из Йельского университета в США обнаружили, что интенсивные упражнения восстанавливают производство дофамина и обращают вспять нейродегенерацию при болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Parkinson's Disease.

Отмечается, что болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание. Оно характеризуется замедленностью движений, тремором и нарушением рефлексов. Болезнь развивается из-за снижения количества нервных клеток, которые вырабатывают специальное вещество – дофамин.

В ходе исследования с участием людей с болезнью Паркинсона ученые выяснили, что упражнения высокой интенсивности коррелируют с менее выраженными двигательными симптомами заболевания. Эксперимент длился около шести месяцев. В течение этого времени добровольцы трижды в неделю выполняли упражнения при частоте пульса, составляющей 80–85% от максимальной.

По завершении экспериментального периода участники прошли магнитно-резонансную томографию. Этот метод исследования позволил ученым выявить изменения в количестве нейромеланина — темного пигмента, обнаруживаемого в нейронах, продуцирующих дофамин. Вторым сканированием мозга была позитронно-эмиссионная томография, результаты которой продемонстрировали повышение доступности переносчика дофамина (DAT). DAT — это белок, который помогает нейронам поддерживать надлежащий уровень дофамина.

Ученые отметили, что увеличение количества нейромеланина и сигналов DAT в черной субстанции головного мозга свидетельствовало о прекращении нейродегенерации. Это, в свою очередь, повышало двигательные навыки участников с болезнью Паркинсона.

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