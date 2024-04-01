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Ученые нашли новые доказательства РНК-мира

eLife: ученые обнаружили спонтанное возникновение самовоспроизводящихся молекул

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Shutterstock/FOTODOM

Ученые Брукхейвенской национальной лаборатории нашли новые доказательства гипотезы РНК-мира. Об этом говорится в статье журнала eLife.

Гипотеза РНК-мира заключается в том, что первые репликаторы на Земле представляли собой РНК-молекулы, которые могли инициировать собственное воспроизведение без помощи белковых ферментов. Но долгое время было неясно, как такая молекула может появиться из предшественников, которые не могут проявлять каталитической активности.

Специалисты обнаружили, что рибозим, который помогает расщеплять другие молекулы, может появиться спонтанно, потому что для обеспечения его работы необходимы только несколько классических оснований. Но и тут оставалась проблема, как именно это свойство сохранилось во время биохимической эволюции.

Чтобы в этом разобраться, ученые разработали модель, которая имитирует случайные разрывы в простых молекулах РНК без ферментативной активности. В ходе эксперимента появились короткие цепочки РНК, которые действовали как праймеры — затравки для синтеза более длинных цепей РНК. Из-за этого появлялось множество копий разрушенного полимера. Ученые сравнили такое явление с регенерацией червей, которых разрезают на сегменты.

Ранее ученые выяснили, что социальный статус влияет на активность генов и передается от матери к детям.

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