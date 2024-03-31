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Психолог рассказала, что будет при длительном отсутствии отпуска

Психолог Кочетова: долгое отсутствие отпуска влечет ослабление памяти и внимания

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Долгое отсутствие отпуска может привести к эмоциональному или профессиональному выгоранию, которое влечет за собой упрощение когнитивных структур и сужение сферы профессионального опыта. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

«На практике это означает, что человеку будет труднее работать, он будет дольше выполнять задачи, поскольку ему тяжелее сосредоточиться, анализировать, гибко мыслить. Происходит ослабление памяти и внимания. Переутомление, ощущение усталости вместе с накапливающимися трудностями на работе могут привести к низкой степени удовлетворенности жизнью. Если сперва человек уставал на работе и испытывал негативные эмоции касательно работы, то потом это состояние расширяется и на остальные сферы жизни», – рассказала Кочетова.

По ее словам, если человек не отдыхает, он постоянно расходует свои ресурсы, а времени и пространства для их восстановления нет. Это может привести к переутомлению, к развитию стресса, снижению активности. В целом, без отдыха человек начинает хуже работать, поэтому многие работодатели поддерживают систему регулярных отпусков для сотрудников.

«Для эмоционального выгорания характерно исключение эмоций, полное или частичное, неспособность признавать свои успехи, их обесценивание, ощущение отчуждения от ситуаций, людей и т.п. Человек начинает чувствовать раздражение, беспомощность, безнадежность, пессимизм, снижается эмпатия. Эмоциональное выгорание часто происходит у высокомотивированных сотрудников, которые оказались в тяжелых рабочих условиях, без возможности отдыха», – отметила специалист.

Подробнее о том, как на человеке может сказаться сорванный отдых, можно ли считать отпуск с детьми полноценным, какой отдых лучше всего помогает восстановиться, и может ли отпуск нанести вред — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».

Ранее были перечислены способы снижения стресса на работе.

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