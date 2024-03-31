Перечислены признаки, которые указывают на срочную необходимость в отпуске

На необходимость отдыха могут указывать разные проявления, в том числе частые опоздания и головные боли. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.Ф. Обуховой» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Юлия Кочетова.

«Иногда у человека возникают боли, которые начинаются с приходом на работу. Может болеть голова или живот, а дома его такие симптомы не беспокоят. Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске, являются постоянные опоздания. Многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хотя и стараются. Но нередко психика таким образом пытается защитить себя от перегрузок», – рассказала Кочетова.

Еще одним маркером необходимого отпуска являются частые простуды или другие заболевания, которые вынуждают человека оставаться дома. Еще один важный признак – постоянная усталость, слабость и желание спать. Это свидетельствует о сильном переутомлении.

«Можно выделить и еще один признак, несвязанный с физическим самочувствием: это сверхурочная работа при отсутствии досуга, социальной жизни. Если вся жизнь человека начинает состоять только из работы – это звоночек для того, чтобы пересмотреть свою нагрузку и выделить время для отдыха», – заключила специалист.

Подробнее о том, как на человеке может сказаться сорванный отдых, можно ли считать отпуск с детьми полноценным, какой отдых лучше всего помогает восстановиться, и может ли отпуск нанести вред — в интервью Кочетовой «Газете.Ru».

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