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Названы люди, которые используют все возможности мозга

Нейрофизиолог Каплан: тибетские монахи используют все возможности своего мозга

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Человеческий мозг таит в себе большие возможности, которые большинство людей не используют. Однако тибетские монахи во время глубоких медитаций могут использовать все возможности своего мозга. Об этом «Газете.Ru» рассказал нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

«Мы не развиваем эти возможности, а наоборот – постепенно теряем в силу все большей примитивизации нашей жизни: посмотрите на ряды пассажиров метро, уткнувшихся в свои смартфоны. Между тем, на Земле все еще остаются люди, не подвергшиеся влиянию цивилизации и в полной мере использующие мощности своего мозга. Например, так делают тибетские монахи при глубинных медитациях. Кстати, именно поэтому одна из моих исследовательских площадок расположена в тибетских монастырях в Индии», – рассказал Каплан.

Согласно его концепции, мозг человека содержит динамическую ментальную модель, которая симулирует физический мир. В деле адаптации к среде обитания это сразу дало человеку колоссальное преимущество: способность предсказывать ближайшее будущее.

«Мозг человека как бы заточен эволюцией для этой работы. Он содержит миллион миллиардов операциональных элементов, синапсов, что на много порядков превышает число транзисторов в современных процессорах. Этого, вероятно, вполне достаточно, чтобы симулировать реальность в пределах потребностей человека», – рассказал специалист.

Динамическая модель не встроена в голову от рождения, она растет по мере индивидуального развития человека, постоянно совершенствуясь.

Подробнее о том, могут ли люди жить в матрице, как в легендарном фильме братьев Вачовски, выгодно ли использовать мозг человека как батарейку, можем ли мы оказаться лишь персонажами трехмерных фильмов для представителей более продвинутой цивилизации, — в интервью Каплана «Газете.Ru».

Ранее нейрофизиолог Каплан рассказал, для чего понадобятся нейроинтерфейсы нового поколения.

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