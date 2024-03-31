Описана теория, согласно которой все люди – персонажи фильмов

Обычные люди могут быть персонажами 3D-кино для представителей высшей постчеловеческой цивилизации. Можно представить, что их специально наделили возможностью самоосмысления, но физически человек не существует, – рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, руководитель лаборатории нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Каплан.

«Как у нас сейчас на полках стоят разные романы, так и у представителей постчеловеческой цивилизации на полках могут стоять условные кассеты с разными симуляциями, многомерные экранизации вариантов жизни. Мы смотрим плоское кино на экране, а фильмы «постлюдей» могут быть развернуты не в 3D, а во всей многомерности персонажей, мизансцен, событий, чувств и переживаний. И, допустим, они приходят в кинотеатр смотреть эти «фильмы-миры». Интереснее, конечно, актеров на экране делать осознающими себя, а под съемочную площадку арендовать Землю», – рассказал Каплан.

По его словам, сегодня сложно сказать, возможен ли такой вариант развития событий, так же, как древнему пещерному человеку сложно было бы представить современное кино.

«Сели бы местные пещерные ученые, посчитали бы там что-то из своих теорий, — сделали бы вывод, что это все сказки, похожие на вечный двигатель. Поэтому смысл вопроса «возможно-невозможно» пропадает на временных отрезках в десятки миллионов лет, и тем более — в миллиард лет», – заключил специалист.

Подробнее о том, могут ли люди жить в матрице, как в легендарном фильме братьев Вачовски, выгодно ли использовать мозг человека как батарейку, можем ли мы оказаться лишь персонажами трехмерных фильмов для представителей более продвинутой цивилизации, — в интервью Каплана «Газете.Ru».

Ранее нейрофизиолог Каплан рассказал, какими должны быть нейроинтерфейсы нового поколения.