Ученые нашли способ предсказать рак за 20 лет до его появления

Британские ученые из института рака при Кембриджском университете разработали тесты на обнаружение клеток, которые могут превратиться в раковые опухоли спустя десятилетия. Об этом сообщает газета The Guardian.

В исследовании использовались недавние открытия, которые показали, что у многих людей развиваются предраковые состояния, которые в течение длительного периода времени не проявляются.

«Латентный период развития рака может длиться годами, а иногда и десятилетием или двумя, прежде чем заболевание внезапно проявится», — объяснила директор института, профессор Ребекка Фицджеральд.

Одним из новых способов сбора образцов тканей стала цитогубка — губка на веревке, которая глотается как таблетка. В желудке материал расширяется, а затем его вытягивают по пищеводу наружу. Затем ученые изучают полученные таким образом клетки на предмет особых белков TFF3, который сигнализирует о предраковом состоянии тканей пищевода.

Аналогичным образом тесты клеток крови позволили обнаружить биомаркеры, указывающие на риск развития лейкемии за 10-20 лет до проявления болезни.

По словам исследователей, методика позволит бороться с онкологическими заболеваниями на ранних стадиях, когда они хорошо поддаются лечению, или даже полностью предотвращать дальнейшее развитие рака.

Ранее врачи назвали неочевидный симптом рака желудка и кишечника.