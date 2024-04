Назван продукт, защищающий от летального исхода немощных пожилых

Мясо птицы и рыбы защищает пожилых от летального исхода при наличии немощности. Это показало исследование, опубликованное в The Journal of nutrition, health and aging (JNHA).

Старческая немощность — синдром, от которого страдают почти 10% пожилых людей. Она ухудшает способность человека совершать повседневные действия и увеличивает риск госпитализации.

В новом исследовании с 20 тысячами участников (средний возраст 58 лет), страдающих немощностью, ученые оценили, как потребление мяса влияет на риск летального исхода. По сравнению с теми, кто ел птицу реже одного раза в неделю, у тех, кто ел ее 1-2 раза, общий риск летального исхода был на 10% ниже. У тех, кто ел птицу более четырех раз в неделю, общий риск был на 33% ниже, а риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 50% ниже.

Напротив, на каждые дополнительные 25 г красного мяса общий риск летального исхода увеличился на 7%, а риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний — на 16%.

Те, кто вместо обработанного красного мяса (колбас, бекона и т.д.) ел жирную рыбу, дополнительно снижали общий риск летального исхода на 5%, от рака — на 7%, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 13%. Сыр как источник белка вместо необработанного красного мяса (свинины, говядины) также снизил общий риск.

Интересно, что увеличение потребления красного мяса было связано с более высоким риском только среди мужчин и людей с ожирением. Это может означать, что для женщин с нормальным весом, страдающих старческой немощностю, красное мясо приносит меньше вреда, однако для этого требуется больше исследований.

Авторы заключили, что употребление мяса птицы и рыбы полезно при старческой немощности, так как оно служит источником белка. Вред обработанного мяса может быть связан с тем, что оно богато вредными насыщенными жирами, а также нитритами, которые могут вызвать окислительный стресс и воспаление — факторы риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

Ранее врач назвала полезные жирные продукты.