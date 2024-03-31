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Назван неочевидный симптом рака желудка и кишечника

Врач Исакова: кератомы на коже могут указывать на рак кишечника и желудка

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Аденокарцинома желудка и кишечника – это рак, симптомами которого являются боль в животе, тяжесть после еды, тошнота, рвота, снижение веса, потеря аппетита. Однако иногда эти заболевания протекают нетипично и на коже появляются небольшие бляшки – кератомы. Об этом «Газете.Ru» рассказала онколог, врач-эксперт медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

«На развитие аденокарциномы желудка и кишечника может указывать так называемый синдром Лезера-Трела, причины которого пока до конца неизвестен. Так, на коже, за короткий промежуток времени, появляется большое количество кератом — доброкачественных образований кожи, а при их удалении в скором времени появляются новые. На мысль о том, что это синдром Лезера-Трела, врача может подтолкнуть наличие типичных симптомов аденокарциномы желудка и кишечника на фоне появления кератом», – рассказала Исакова.

По его словам, кератома – доброкачественное новообразование кожи, которое имеет вид восковидной плоской или возвышенной бляшки, от телесного до почти черного цвета с неровной поверхностью.

«У некоторых людей количество таких новообразований может достигать сотни. Чаще всего эти бляшки появляются у людей старше 40 лет и располагаются в области шеи, головы, на туловище и никогда – на ладонях, подошвах и слизистых. Кератома растет медленно, размеры ее могут быть от 1 мм до нескольких сантиметров. Не стоит заниматься самодиагностикой. Любая высокоинтенсивная боль или частые эпизоды боли в животе, а также подозрительные высыпания — это повод обратиться к врачу», – порекомендовала врач.

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