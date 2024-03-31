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Ученые нашли способ снизить кислотность океанов

The Conversation: созданы методы нормализации щелочного баланса морей Земли

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Ted.ns

Канадские ученые из Университета Макмастера и Университета Торонто предложили способ решения глобальной проблемы, связанный с закислением мирового океана. Уровень кислоты в воде повышается по мере того, как океаны поглощают все больше углекислого газа (CO2) из атмосферы. Исследование опубликовано в научном издании The Conversation.

Растворение минералов из горных пород вдоль береговой линии уравновешивает увеличение уровня кислоты в ходе процесса, называемом геологическим выветриванием. Но увеличение скорости и объема выбросов CO2 за последние 60 лет существенно превысило скорость геологического выветривания. В результате кислотность океанов увеличилась на 30%. Более кислая морская вода влияет на миллионы видов и целые экосистемы, включая коралловые рифы.

Ученые предложили использовать процесс под названием повышение щелочности океанов.

Наиболее очевидным подходом было бы добавление в воду щелочных материалов, чтобы нейтрализовать кислоту. Однако для этого потребуется колоссальное количество сырья — 2,4 млрд тонн в год.

Альтернативой может стать биохимический метод биполярного мембранного электродиализа (BMED), предполагающий прокачку воду через специальные фильтры.

По словам исследователей, они приступили к разработке ультратонких мембран, которые сделают процесс масштабируемым и экономически эффективным. Для BMED также потребуется электричество, которое команда предлагает производить с помощью возобновляемых источников энергии.

Ранее ученые предупредили о рекордном нагреве и закислении океана вблизи Бермудских островов.

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