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Врач оценил аптечные препараты для улучшения потенции

Андролог Лубенников: БАД не помогают улучшить потенцию

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БАД для улучшения потенции работают благодаря самовнушению — эффекту плацебо. Об этом сообщает Ferra со ссылкой на телеграм-канал андролога Александра Лубенникова.

В аптеках много БАД и различных витаминов для «мужской силы»: сам врач насчитал 30 наименований в небольшом аптечном пункте. По словам фармацевта, их покупают каждый день.

Врач объяснил, что в большинстве случаев они работают за счет эффекта плацебо: вера в хороший эффект от препарата способствует улучшению состояния.

«Если я слышу от мужчины, что после приема какого-то БАДа, витамина, он сразу чувствует улучшение потенции, то это является признаком того, что снижение потенции у него носит психогенный характер и это повод для обращения к сексологу», — рассказал Лубенников.

До этого врач рассказал о японской пищевой добавке, которая снижает уровень холестерина, но может повредить печень. Речь о красном дрожжевом рисе и БАД на его основе. Их полезные для здоровья свойства обусловлены веществом монаколином К из плесени. Оно опасно для людей с болезнями печени и в БАД часто содержатся слишком большие его дозы.

Ранее врачи рассказали, как вернуть память на ранней стадии деменции.

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