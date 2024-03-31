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Врач назвала цветы, которые не стоит дарить малознакомым женщинам

Врач Беляева: цветы с сильным запахом часто вызывают аллергию

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Дарить цветы можно не всем женщинам, так как определенные растения могут вызвать сильную аллергическую реакцию. Особенно опасны цветы для женщин с астмой и аллергическим конъюнктивитом. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказала врач общей практики Мария Беляева.

«Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черемуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу», — объяснила эксперт.

Сделать цветы безопаснее можно удалением тычинок (они содержат пыльцу). Однако у некоторых людей аллергия не на пыльцу, а на эфирные масла.

Если аллергическая реакция уже развилась (заложен нос, текут слезы, появляются кожные изменения) необходимо принять антигистаминное средство и убрать цветы из комнаты. Отек дыхательных путей, который может возникнуть при аллергии, опасен для жизни.

До этого иммунолог рассказал, что длительное ограничение контакта с аллергеном может избавить от аллергии.

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